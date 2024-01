Hallenmasters Der Masters-Traum des Noch-Trainers bleibt unerfüllt

Erst hatten sie kein Glück, und dann kam auch noch Pech hinzu – diese Binsenweisheit passt ganz gut auf das Abschneiden des FV Eppelborn beim diesjährigen Hallenmasters. Trainer Sebastian Kleer, der den Fußball-Saarlandligisten am Saison-Ende in Richtung des Verbandsligisten Hellas Bildstock verlassen wird, hatte im Vorfeld gesagt, dass ein Masters-Sieg mit dem FV Eppelborn noch ein Traum von ihm ist. Doch der Traum blieb unerfüllt: Die Eppelborner kassierten am Sonntag in der Saarbrücker Saarlandhalle drei Niederlagen in der Vorrunde – und schieden aus.