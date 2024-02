Beben beim VfL Primstal Der FVE bekommt endlich seinen Wunschspieler

Es mag einem wie eine Ewigkeit vorkommen. Seit frühester Kindheit kickt Marc Pesch schon für den Fußball-Saarlandligisten VfL Primstal. Und der VfL ohne den „ewigen Marc“ – das ist selbst für die Fußballfreunde weit über Primstals Ortsgrenzen hinaus kaum vorstellbar. Kein anderer Spieler hat in der Geschichte des Vereins das VfL-Trikot öfter getragen. Allein in den vergangenen zehn Jahren hat Pesch mehr als 290 Saarlandliga-Spiele für den VfL absolviert. Seit seiner Premiere in der ersten Mannschaft vor 15 Jahren sind es insgesamt sogar weit über 400 Pflichtspiele.