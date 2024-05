Fußball Die Vizemeisterschaft wäre jetzt zu wenig

Drin oder nicht drin, das war hier die Frage: In der 24. Minute ging Spitzenreiter FV Eppelborn am Samstag im Heimspiel in der Fußball-Saarlandliga gegen die SV Elversberg II in Führung. Ein Kopfball von Nicolas Jobst wurde abgewehrt. Bono Marjanovic beförderte danach die Kugel mit der Fußspitze aus kurzer Distanz Richtung Tor. Elversbergs Schlussmann Frank Lehmann, der nach dem abgewehrten Kopfball noch am Boden lag, erreichte den Ball. Er hat ihn aber wohl erst hinter der Torlinie gefangen. Die Unparteiischen um Schiedsrichter Maximilian Lauer entschieden nach kurzer Beratung auf Tor. Auf Fotos ist zu sehen, dass ein Großteil des Balls hinter der Torlinie war. Ob der volle Umfang diese überschritten hat, ist schwer zu erkennen.