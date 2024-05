Fußball „Wir sind jetzt sicherer Relegations-Teilnehmer“

Fußball-Saarlandligist FC Hertha Wiesbach ist nach der 0:1-Heimniederlage gegen den SC Reisbach in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Der Tabellenzweite setzte sich am Sonntag beim Tabellensiebten FC Homburg II vor 120 Zuschauern mit 3:2 (1:0) durch. Da der Verfolger FSV Jägersburg mit 2:4 (2:0) beim Tabellen-15. SG Mettlach-Merzig verloren hat, haben die Wiesbacher die Vizemeisterschaft und damit die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation schon einmal sicher. Spitzenreiter bleibt der FV Eppelborn. Der Gemeinde-Rivale bezwang am Samstag daheim den Tabellen-14. SV Elversberg II mit 5:0 (3:0) und hat weiterhin zwei Punkte mehr als die Hertha.