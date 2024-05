Fußball Müde Beine vermasseln die Riesenchance

Michael Petry, der Trainer des FC Hertha Wiesbach, konnte nach der 0:1 (0:0)-Heimniederlage am Samstag gegen Aufsteiger SC Reisbach nur den Kopf schütteln. „Die Konkurrenz hat gepatzt – und wir patzen dann mit“, erklärte der 47-Jährige. Seine Mannschaft bleibt trotz der Niederlage auf Tabellenplatz zwei, der zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde berechtigt. Bei einem Sieg wäre sie nach der fast zeitgleichen 3:5 (0:2)-Niederlage von Spitzenreiter FV Eppelborn bei der DJK Ballweiler-Wecklingen auf Rang eins geklettert, der den direkten Aufstieg in die Oberliga bedeutet. Zudem verpasste es der FC Wiesbach, den Vier-Punkte-Vorsprung auf den Tabellendritten FSV Jägersburg auszubauen, der am Freitag zu Hause mit 2:3 (0:2) gegen Borussia Neunkirchen verlor.