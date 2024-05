FC Hertha Wiesbach Wiesbach muss gewinnen, sonst ist Eppelborn Meister

Wenige Stunden vor dem Anpfiff wurde am Freitag die Partie in der Fußball-Saarlandliga zwischen dem Tabellenzweiten FC Hertha Wiesbach und dem auf Rang fünf liegenden SV Hasborn abgesagt. Doch nicht, weil der Kunstrasenplatz in Wiesbach nach starken Regenfällen unbespielbar war. „Vom Platz her wäre es möglich gewesen zu spielen“, sagt Hertha-Präsident Helmut Berg. Vielmehr baten die Gäste um die Verlegung der Partie.