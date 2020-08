Fußball-Oberliga : „Es gibt bei uns keine Drucksituation“

FVE-Trainer Sebastian Kleer (links) und Co-Trainer Thomas Schneider (Zweiter von rechts) mit den Eppelborner Neuzugängen Mirco Schwalbach, Luca Sesar und Nico Büch (von links). Rechts im Bild Sportvorstand Tobias Saar. Foto: Heinz Bier

Eppelborn Seit Ende Juli hat bei Fußball-Oberligist FV Eppelborn die heiße Phase der Saisonvorbereitung begonnen. Der Aufsteiger weiß, dass der Klassenerhalt ein hartes Stück Arbeit wird. Erst recht nach der schweren Verletzung von Nicolas Jobst.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heinz Bier

Seit gut vier Wochen bereitet sich der Oberligaaufsteiger FV Eppelborn auf die neue Saison und die neue Spielklasse vor. Los ging es Anfang Juli „mit einer zweiwöchigen Eingewöhnung“ nach der langen Trainings- und Spielpause und nach einer Woche Ruhe hat in der letzten Juliwoche die intensive Vorbereitung begonnen.

Die Saison in der Südstaffel der zweigeteilten Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar beginnt am ersten September-Wochenende mit einer englischen Woche und drei Spielen binnen sieben Tagen. Der FV Eppelborn startet im heimischen Illtalstadion mit dem Saarderby gegen den FV Diefflen in die neue Runde. Diese Begegnung findet nach jetzigem Stand am Freitagabend, 4. September, statt. An den ersten sechs Spieltagen hat der Aufsteiger gleich viermal Heimrecht, „und somit steht einem guten Start nichts im Weg“, meint Trainer Sebastian Kleer scherzhaft, aber mit ernstem Hintergrund. „Das müssen wir natürlich auch anstreben“, sagt er weiter, „denn wenn wir von Anfang an hinterher laufen würden, wäre das nicht so gut“.

Auf einen Blick FV Eppelborn Saison 2020/2021 Trainer: Sebastian Kleer Zugänge: Luca Sesar (A-Junioren 1. FC Saarbrücken), Nico Büch (SV Habach), Mirco Schwalbach (SG Ballweiler-Wecklingen/Wolfersheim). Abgänge: Lucas Becker (Co-Trainer SV Merchweiler), David Dräger (Laufbahnende), Luca Schmidt (SG Scheuern-Steinbach/Dörsdorf), Edin Makelic (SF Köllerbach), Timo Herrmann (eigene II. Mannschaft)

Zu Beginn der Vorbereitung hatte der Meistertrainer 18 Feldspieler und drei Torleute zur Verfügung. Mittlerweile hat sich der Kader aber bereits verkleinert, denn für Nicolas Jobst ist die Saison vorbei, ehe sie begonnen hat. Der 21-jährige Allroundspeiler hat sich im ersten Testspiel bei Hellas Bildstock eine schwere Knieverletzung zugezogen und wird lange fehlen. „Das Kreuzband im rechten Knie ist auf jeden Fall kaputt und womöglich ist auch der Meniskus in Mitleidenschaft gezogen“, informierte Trainer Kleer, „und das ist natürlich für ihn und für uns eine Katastrophe“. Ansonsten läuft es beim Oberligarückkehrer mit der Vorbereitung bisher aber gut. „Man merkt, dass viel Euphorie in der Mannschaft ist und alle ganz viel Lust haben“, erzählt Kleer „Aber die neue Klasse ist natürlich eine Herausforderung, die zu meistern ist“, sagt der Trainer weiter. Kleer weiß sehr wohl, was gleich zu Rundenbeginn auf

seine Mannschaft zukommt, nachdem der Auftaktgegner in der vergangenen Saison hinter der SV Elversberg II zweitbeste Saarmannschaft in der Oberliga war. „Diefflen ist direkt am Anfang natürlich ein Brocken“, meint der FVE-Coach. Aber das könne auch von Vorteil sein, glaubt er, „denn gleich am Saisonanfang hat man gegen die starken Gegner vielleicht eher eine Chance, als wenn sie am Laufen sind“.

Der Eppelborner Sportvorstand sieht das ähnlich: „Der Spielplan hätte auch schlimmer kommen können“, meint Tobias Saar. Die Oberliga sei für den FV Eppelborn natürlich eine Riesenherausforderung und es müsse einiges zusammenpassen, um der Spielklasse länger als nur eine Saison anzugehören. Aber der Eppelborner Sportchef macht eines klar: „Es gibt bei uns keine Drucksituation. Wir sind alle voller Vorfreude und der Klassenerhalt ist natürlich unser Wunsch. Aber wir haben keine Angst und unter Druck steht bei uns niemand“.

Das erste Saisonspiel ist für die Gastgeber aber nicht nur sportlich, sondern auch logistisch eine Herausforderung, um die geforderten Corona-Hygieneregeln umzusetzen, stellte FVE-Vorsitzender Günter Schmitt beim SZ-Besuch klar. Deshalb wird sich der Vorstand bis dahin noch einige Male mit organisatorischen Dingen befassen müssen.