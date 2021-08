Eppelborns Albert Becker (rechts) ist in diesem Kopfball-Duell nur zweiter Sieger gegen Diefflens Fabian Poß. Und auch in der Gesamtabrechnung mussten sich die ersatzgeschwächten Eppelborner dem FV Diefflen mit 0:2 geschlagen geben. Der FVE trägt damit in der Oberliga-Gruppe Süd weiter die Rote Laterne. Foto: Oliver Altmaier