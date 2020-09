Fußball-Oberliga : Hertha hat offensiv Luft nach oben

Wiesbach Wiesbach hat im ersten Saisonspiel der Oberliga eine Niederlage hinnehmen müssen. Partie gegen Mechtersheim endet 0:2.

(sem) In der Vorbereitung hatte sich Fußball-Oberligist FC Hertha Wiesbach torhungrig gezeigt: In fünf Testspielen gegen Saarlandligisten gelangen den Gelb-Schwarzen immer mindestens drei Treffer. Doch ausgerechnet am Samstag beim ersten Saisonspiel kam der „Offensiv-Motor“ der Hausherren nicht so richtig in Fahrt. Wiesbach unterlag gegen den defensivstarken TuS Mechtersheim zu Hause mit 0:2 (0:1). „Das haben wir uns logischerweise anders vorgestellt“, meinte Hertha-Trainer Michael Petry nach dem Schlusspfiff kopfschüttelnd. „Mechtersheim hat aus drei Chancen zwei Tore gemacht. Wir dagegen haben drei, vier richtig gute Möglichkeiten liegen gelassen. Wenn man gewinnen will, muss man die nutzen. So viele Chancen wie in den Tests gegen Saarlandligisten gibt es in der Oberliga halt nicht.“

Keine Torchance konnte sich Wiesbach in der Anfangsphase erarbeiten. Da hatte Mechtersheim klar das Heft in der Hand. „Wir waren etwas nervös und haben keinen Zugriff bekommen“, analysierte Petry. Folgerichtig gingen die Gäste auch in der 27. Minute in Führung. Björn Weisenborn spielte auf der linken Seite einen Doppelpass mit Lukas Metz und flankte danach in die Mitte. Dort köpfte Stürmer Christoph Batke, umrahmt von zwei Wiesbacher Verteidigern, die nicht nah genug am Mann waren, zum 0:1 ein. Der Gegentreffer schien Wiesbach wachzurütteln. „Danach haben wir gegen einen guten Gegner über weite Strecken das Spiel bestimmt“, fand Petry. Die erste Riesenmöglichkeit zum Ausgleich hatte Torjäger Ruddy M’Passi Sekunden vor der Pause. Aus kurzer Distanz scheiterte der Franzose im Fallen an Gäste-Schlussmann Nazmi Seymann. „Wenn der reingeht, bin ich mir sicher, dass die Partie einen anderen Verlauf nimmt“, erklärte Petry.

Ganz knapp verpasste die Hertha auch Mitte der zweiten Hälfte den Ausgleich, als ein 25-Meter-Freistoß von Yannick Bach ans Lattenkreuz klatschte. Mehr Glück hatten die Gäste im Abschluss: In der 83. Minute kam Jens Förtsch nach einer Ecke vor Hertha-Schlussmann Marlon Beckinger an den Ball und beförderte die Kugel per Kopf zum 0:2-Endstand hinter die Linie.

Beckinger war übrigens einer von vier Neuzugängen, den Petry von Beginn an aufbot. Neben dem Torhüter stand erwartungsgemäß noch der von Regionalligist FK Pirmasens gekommene Sven Sellentin im rechten offensiven Mittelfeld auf dem Platz. Auch die beiden vom Ligakonkurrenten FSV Jägersburg geholten Spieler, Tim Schäfer und Steven Simon, gehörten zur ersten Elf. Schäfer spielte im linken Mittelfeld, Simon in der Zentrale.