Frühling auf Finkenrech „Der Garten ist nämlich ein Traum“

Eine Bühne zur Unterhaltung der Gäste stand inmitten des Platzes, auf dem die kulinarischen Angebote die Besucher anlockten. Bühnenauftritte gab es von den Bands Blade’s Inn und Mr. B & Me am Samstag. Den Frühschoppen am Sonntag eröffnete der Musikverein Bubach-Calmesweiler. Am Nachmittag spielte die Band Solexx. Für die kleinen Besucher gab es ein Bastelprogramm und Kinderschminken, bei der beispielsweise Fiona Zeitz in einen Marienkäfer verwandelt wurde. Arthur, vier Jahre, und Maja, sechs Jahre, krabbelten lieber auf dem Drachen, Oma Manuela bewachte die beiden. Die kleine Lotta hatte nur Augen für ihr Brötchen. Leonhard, acht Jahre, und Lukas, sieben Jahre, versuchten, einen Staudamm zu bauen.