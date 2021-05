Dirmingen : Re-Start im Freizeitzentrum Finkenrech

Eppelborn Gute Neuigkeiten aus dem Freizeitzentrum Finkenrech in Dirmingen: Ab sofort werden für kleine Gruppen wieder Gartenführungen und Kinderprogramme angeboten. Die weitläufige Gartenanlage war auch in den vergangenen Monaten immer eine gutbesuchte Anlaufstelle für alle, die sich eine Auszeit vom Corona-Alltag gönnen wollten.

Auf die kleinen Besucher warten ebenso spannende und naturnahe Abenteuer. So können sie zum Beispiel gemeinsam mit einem Imker ihr eigenes Bienenhotel bauen, mit Eseln wandern, oder als Waldindianer den Lebensraum Wald mit all seinen Tieren und Pflanzen spielerisch erkunden. Auch die Grillhütte kann nach vorheriger Anmeldung wieder für gemütliche Zusammenkünfte genutzt werden. „Wir haben uns in den letzten Tagen sehr eng mit dem Eppelborner Ordnungsamt abgestimmt, um unseren Gästen größtmögliche Sicherheit zu bieten. Unsere Programme werden ausschließlich draußen stattfinden, und die maximale Teilnehmerzahl pro Gruppe beträgt aktuell 9 Personen“, erläutert Anna Grüneisen, zuständig für Gästeführungen bei der Tourismus- und Kulturzentrale des Landkreises Neunkirchen (TKN). Voraussetzungen für eine Teilnahme sind ein tagesaktueller negativer Corona-Test, beziehungsweise der Nachweis einer vollständigen Impfung oder Genesung.