Touristiker informieren Dirmingen: Frühlingfest lockt nach Finkenrech

Am 20. und 21. April ist es wieder soweit: Im Freizeitzentrum Finkenrech wird der „Frühling auf Finkenrech“ gefeiert. Rund 65 Händler bieten hier Samstag und Sonntag zwischen 11 und 18 Uhr auf dem großen Frühlingsmarkt alles rund um den Garten, aber auch Handwerkskunst und lokale Spezialitäten an, so heißt es in der Ankündigung weiter. Außerdem wird mit kulinarischen Leckereien aus der Region für das leibliche Wohl der Gäste gesorgt. Am Samstag finden Live-Auftritte der Bands „Taylor meets friends“ und „Tasty“ auf der Festplatz-Bühne statt. Der sonntägliche Frühschoppen beginnt mit dem „Musikverein Harmonie Wiesbach“, bevor am Nachmittag die „Nelly McBeal and“ für gute Stimmung sorgt. Auch für die kleinen Besucher gibt es mit einem bunten Mal- und Bastel-Programm, dem Kinderschminken, dem barrierefreien Spielplatz mit Barfußpfad und dem geöffneten Tiergehege einiges zu erleben. Darüber hinaus wird das Projekt „der Landkreis summt“ spannende Informationen und Spiele rund um das Thema Bienen anbieten. Abseits des Veranstaltungsgeschehens laden die Themengärten zum Schlendern und Genießen ein und geben Inspiration für den heimischen Garten. Tickets für die Veranstaltung sind zum Preis von vier Euro auf www.finkenrech.de erhältlich. Für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren und Menschen mit Schwerbehindertenausweis kann ein kostenfreies Ticket gebucht werden. Für alle, die keine Möglichkeit haben, online zu buchen, gibt es eine Vorverkaufsstelle im Ortsvorsteherbüro in Dirmingen bei Frank Klein, immer mittwochs von 18 bis 19.30 Uhr.