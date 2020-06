Ein Bauwagen für junge Forscher : Peter Lustig hätte seine Freude

Dirmingen Hinter der Grundschule Dirmingen steht jetzt ein Bauwagen für junge Forscher.

(red) „Dass es so schön wird, das hätte ich nicht gedacht. Ich freue mich so sehr, dass wir alle zusammen an der Realisierung dieses Projektes arbeiten konnten“, erklärt Barbara Guterl-Even, Bereichsleiterin der Freiwilligen Ganztagsschule an den Standorten Bubach-Calmesweiler, Eppelborn und Dirmingen. Mit ihrem Team hatte sie im kleinen Kreis auf die Wiese hinter der Grundschule in Dirmingen eingeladen, um das Herzstück des Projektes „Grünes Klassenzimmer“, einen Bauwagen, vorzustellen. Mit dem benachbarten Holzhaus, der Outdoor-Küche, dem Hochbeet und dem Barfußpfad bietet der grün gestrichene und mit Blumen verzierte Bauwagen, der an die beliebte TV-Serie für Kinder, Löwenzahn und Peter Lustig erinnert, einen perfekten Rückzugsort für kleine Forscherinnen und Forscher.