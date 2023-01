Feuerwehr Bubach-Calmesweiler : Mehr als 3200 Einsatzstunden zum Wohl der Allgemeinheit

Gruppenbild mit Feuerwehrauto bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Bubach-Calmesweiler Foto: K. Diener

Bubach-Calmesweiler Der Löschbezirksführer des Löschbezirkes Bubach-Calmesweiler, Frank Bonner, hatte zur Jahreshauptversammlung eingeladen, wie die Gemeindeverwaltung Eppelborn mitteilt. Gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbandes, Horst Malter, seinem Stellvertreter Thomas Röhlinger, dem Wehrführer Andreas Groß und dem Ortsvorsteher Sebastian Michel besuchte der Erste Beigeordnete der Gemeinde Eppelborn, Christian Ney, die Versammlung.

Insgesamt 80 Mitglieder hat der Löschbezirk, davon 58 in der Aktiven Wehr, zwölf in der Jugendabteilung und zehn in der Alterswehr.

In seinem Bericht ging Löschbezirksführer Frank Bonner auf die insgesamt 55 geleisteten Einsätze im Berichtsjahr ein, darunter Flächenbrände in Habach und in Ottweiler sowie zahlreiche Einsätze aufgrund von Herbststürmen unter anderem in Dirmingen. 24 Übungen, Unterrichte und Fortbildungen wurden absolviert. Dazu die Übungen und Ausbildungen im Bereich Atemschutz.

Viele Kameradinnen und Kameraden besuchten darüber hinaus Lehrgänge auf Gemeinde-, Kreis- und Landesebene beziehungsweise nahmen als Ausbilder an diesen Veranstaltungen teil.

Im Berichtsjahr 2022, referierte Bonner weiter, wurden von rund 800 Kameradinnen und Kameraden rund 1200 Einsatzstunden erbracht. Dazu kommen die Ausbildungs- und Übungsstunden, die Zeitaufwendungen der Fachabteilungen und Gerätewarte. Hier erbrachten rund 450 Kameradinnen und Kameraden rund 2000 Stunden zum Wohle der Allgemeinheit. Der Löschbezirksführer dankte allen Helferinnen und Helfern, den Frauen und Partnerinnen sowie den befreundeten Vereinen für deren Unterstützung, die durch nichts zu ersetzen ist.

Gesellige Veranstaltungen und Besuche befreundeter Feuerwehren und Vereine fanden im Berichtszeitraum ebenso statt. So konnten Veranstaltungen verschiedener Feuerwehren, befreundeter Organisationen sowie Vereinen besucht und unterstützt werden. Auch bei der Gestaltung des Volkstrauertages und des St. Martinsumzuges hat der Löschbezirk aktiv mitgewirkt. Höhepunkt im Berichtsjahr war zweifelsohne die Einweihung und offizielle Übergabe des HLF 10 (Hilfelöschfahrzeug) an den Löschbezirk Bubach-Calmesweiler. Die Gemeinde Eppelborn hat rund 340 000 Euro in die Beschaffung des HLF 10 und damit in die Sicherheit unserer Bevölkerung investiert.