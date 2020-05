Kommunalpolitik : Frank Klein Ortsvorsteher in Dirmingen

Dirmingen Nach dem Tod von Manfred Klein gibt es Veränderungen im Ortsrat. 51 Jahre alter Sozialdemokrat tritt Nachfolge an.

„Es ist heute gleich in zweierlei Hinsicht eine historische Sitzung. Zum einen erinnern uns die Masken und die Abstände zwischen den Tischen daran, dass wir uns mitten in der Corona-Pandemie befinden. Zum anderen wird heute auf den Tag genau zwei Monate nach dem Tod von Manfred Klein sein Nachfolger gewählt“, erklärte Eppelborns Bürgermeister Andreas Feld am Freitagabend in der Borrwieshalle. Zur Ortsratssitzung waren viele Gäste gekommen, sehr diszipliniert wurden mit Mund-Nasen-Bedeckungen die Abstände eingehalten. Noch einmal ließ Feld das unermüdliche Engagement des verstorbenen Ortsvorstehers Revue passieren. „Er hat sich immer für die Belange seines Ortes eingesetzt, kommunalpolitisch, aber auch als Vorsitzender des Dirminger Kulturvereins“, sagte Feld.