Eppelborn Wenn der Donut die Nussecke liebt

Dass dieser Comedian keine zweite Wahl ist, konnte das Publikum schon bei seiner ersten Vorführung feststellen, als der Donut „Donata“ traurig aus seinem Pappkarton schielte, weil er von einer Nussecke betrogen und zur Heilung von Dr. Oetker Rizinusöl bekam. Die Liebe zur Nussecke war der Tatsache geschuldet, dass Donata neben ihr in der Theke lag. Betrogen wurde Donata mit einer Schwarzwälder-Kirsch-Torte. Diese Geschichte erzählte Lorenz so mitreißend, dass der ganze Saal an diesem Liebeskummer Anteil nahm. Mitgebracht hatte Lorenz auch die Affenpuppe Charly, die sich Hals über Kopf in die Zuschauerin Rita verliebte, intensiv mit ihr flirtete und deren Begleiter Adrian am liebsten nach Hause geschickt hätte. Bei dieser Liebesgeschichte stellte der Künstler erfolgreich unter Beweis, dass er auch die Königsdiziplin „Bauchsingen“ beherrscht, als Charly das Liebeslied „Für dich soll es Bananen regnen“ für Rita sang. Ein holländisches Schunkellied („Schick euch Bananen aus Amsterdam“) gab es obendrauf für alle, die schon so lange mit ihren Partnern zusammen sind.