Figurentheatertage Eppelborn : „Wir waren viel zu lange in der Figurenkiste“

„Wir waren viel zu lange in der Figurenkiste“

Kinder und Erwachsene im Big Eppel hatten ihre Freude an der Inszenierung von „Rabe Socke“ des Puppenspielers Ulrich Schulz vom „Complitzen-Figurentheater“ aus Hannover.“ Foto: Maria Boewen-Dörr

Eppelborn Gelungener Abschluss der Eppelborner Figurentheatertage mit „Der kleine Rabe Socke“.

Ein pädagogisch wertvolles Kindertheater gastierte mit dem Complitzen-Figurentheater aus Hannover im Big Eppel während der 31. Figurentheatertage. Gleich zwei Kinderaufführungen („Mutig, mutig“ und „Der kleine Rabe Socke“) gab es am letzten Tag der Figurentheatertage. Wir besuchten die Vorstellung des kleinen Raben, der als Erkennungszeichen eine einzelne rot geringelte Socke trägt.

Konflikte ohne Gewalt zu lösen, das war die Botschaft von Puppenspieler Ulrich Schulz. Genau dieser kleine Rabe, der Liebling der Kinder, und seine Freunde, aber auch einen Feind, hatte er im Gepäck. In dem Abenteuer „Alles rabenstark! oder hauen, bis der Milchzahn wackelt“ mussten Rabe Socke und sein Freund Dachs Max hautnah erfahren, wie es sich anfühlt, etwas weggenommen zu bekommen. Beide hatten sich eine Burg gebaut. Als die beiden dort spielen wollten, hatte sich der Wolf bereits in der Burg breit gemacht, ein „Betreten verboten“-Schild aufgehängt und die beiden Freunde vertrieben.

Vergebens hatte Rabe Socke sich bemüht, die Situation mit dem Wolf verbal zu klären. Doch der stärkere Wolf verhaute den Raben. Jetzt war guter Rat teuer. „Was können wir noch tun, um den Wolf aus unserer Burg zu vertreiben?“, fragten sich beide und suchten gemeinsam mit Hase Löffel Rat beim Eddi-Bär. Der wollte, dass sie in seiner Muckibude ihre Muskeln trainieren, boxen lernen, um dann den Wolf zu verhauen. Das Training war dann aber doch nicht so von Erfolg gekrönt. Ein Glück, dass Eddi-Bär den Wolf mit seiner Körperstärke zur Vernunft brachte, der Wolf einsichtig wurde und zu guter Letzt die Burg ein Spielparadies für alle war.

Die Kinder, die in den ersten sechs Reihen Platz nehmen durften, sangen lautstark mit, die Erwachsenen in den hinteren Reihen wurden vom Puppenspieler zum Mitsingen besonders eingeladen. Der Nachwuchs in der allerersten Reihe direkt vor der Bühne tanzte vor den Stühlen.