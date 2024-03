Figurentheatertage in Eppelborn Und am Ende gibt’s doch Apfelkuchen

Die Eppelborner Figurentheater-Tage gehören seit Jahren im süddeutschen Raum zu den bekanntesten Festivals für deutschsprachige Figuren- und Puppentheater. Mit dabei diesmal: Gießener Figurentheater/Wettenberg, Figurentheater Favoletta/Osterode am Harz, Puppenheld/Idar-Oberstein, Theater Blaues Haus Krefeld. Insgesamt neun Stücke stünden auf dem Spielplan. Mit der Groteske „Adams Äpfel“ des marotte-Figurentheaters/Karlsruhe hatte die künstlerische Leitung zur Eröffnung ein amüsantes, spannendes, interessantes, aber durchaus ehrgeiziges Stück ausgewählt: Pfarrer Ivan versucht mit Güte, Verständnis und Optimismus, Kriminelle auf Bewährung wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Neben Gunnar, dem Dieb und Alkoholiker, und dem arabischen Räuber Khalid betreut Pfarrer Iwan den aggressiven Neonazi Adam. Auf Ivans Frage, welche Aufgabe er im Zuge seiner Resozialisierung erfüllen wolle, gibt Adam sarkastisch an, er habe vor, einen Apfelkuchen zu backen. Ivan nimmt Adam beim Wort und beauftragt ihn, den Apfelbaum vor der Kirche zu pflegen, um später mit den Äpfeln einen Kuchen zu backen. Adam nimmt die Aufgabe nur widerwillig an. Der beständige Optimismus und die stete Vergebungsbereitschaft, die Ivan an den Tag legt, nerven Adam.