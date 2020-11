Polizeibericht : Feuerwehr Eppelborn befreit Beifahrerin nach Kollision

In Bubach-Calmesweiler kam es am Freitag zu einem schweren Unfall. Foto: Frank Recktenwald/Feuerwehr Eppelborn

Bubach-Calmesweiler Schwerer Unfall am Freitagabend in Bubach-Calmesweiler.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat die Rettungskräfte am Freitagabend an der Kreuzung Illtalstraße/B269 in Bubach-Calmesweiler beschäftigt. Der Fahrer eines aus Richtung Lebach kommenden Audi kollidierte beim Abbiegevorgang mit einem aus der Gegenrichtung kommenden Toyota, wobei der Toyota gegen einen an der Kreuzung wartenden Lieferwagen geschleudert wurde. Das teilt die Feuerwehr mit. Während sich beide Fahrer aus eigener Kraft und augenscheinlich unverletzt aus den Fahrzeugen befreien konnten, wurde die Beifahrerin des Toyota im Fahrzeug eingeklemmt. Zur technischen Rettung wurden daher neben Polizei und Rettungsdienst auch die Löschbezirke Bubach-Calmesweiler, Eppelborn und Macherbach alarmiert.