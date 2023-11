Fußball FC Wiesbach: Mohr muss seine Karriere beenden

Wiesbach · Fußball-Saarlandligist spielt an diesem Samstag beim Vizemeister SV Hasborn. In der Halle greift die Hertha diesmal wieder an.

03.11.2023, 19:00 Uhr

Benno Mohr hat einen Knorpelschaden im Knie. Foto: Andreas Schlichter

Von Philipp Semmler

Der seit 15 Pflichtspielen inklusive Pokal ungeschlagene Fußball-Saarlandligist FC Hertha Wiesbach ist an diesem Samstag um 14.30 Uhr beim Vizemeister und Tabellenachten SV Hasborn zu Gast. Vor der Partie gab der Club bekannt, dass Benno Mohr verletzungsbedingt seine Karriere beendet hat. Der 27-Jährige, der für Borussia Mönchengladbach II, die SV Elversberg und den FK Pirmasens 141 Regionalliga-Partien bestritt, hat einen Knorpelschaden im Knie und muss sich deswegen demnächst erneut einer Operation unterziehen.