Fußball Debütant macht den Deckel drauf

Sonntagnachmittag in Schwalbach: In der Partie in der Fußball-Saarlandliga zwischen dem FV Schwalbach und dem FC Hertha Wiesbach läuft die Nachspielzeit. Vor etwa 300 Zuschauern führen die Gäste mit 1:0, als der FV alles nach vorne wirft. Die Wiesbacher kommen in Ballbesitz und kontern. Max Poller bedient Sören Maas, der an Schwalbachs Torwart Jan-Philipp Greff scheitert. Doch dann ist ein Spieler zur Stelle, der selbst vielen treuen Anhängern der Gäste noch kein Begriff ist: Der eingewechselte Mika Speicher drückt den Abpraller zum 2:0-Endstand über die Torlinie.