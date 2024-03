Fußball Wiesbachs Stürmer haben richtig Bock auf geile Tore

Ein Doppelschlag von Sören Maas brachte die Entscheidung: Der Stürmer von Fußball-Saarlandligist FC Hertha Wiesbach traf am Freitag im Heimspiel gegen den VfL Primstal in der 49. Minute zum 2:0 und sechs Minuten später zum 3:0. Am Ende bezwang Spitzenreiter Wiesbach das neue Schlusslicht vor etwa 250 Zuschauern mit 5:0 (1:0).