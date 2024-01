Hallenmasters Deprimierend, aber kein Beinbruch

Drei Spiele, drei Niederlagen: Das Volksbanken-Masters des Saarländischen Fußball-Verbandes in der Saarbrücker Saarlandhalle am Sonntag lief für Saarlandliga-Spitzenreiter FC Hertha Wiesbach alles andere als nach Wunsch. „Dass wir kein Spiel gewinnen konnten, ist natürlich extrem bitter“, erklärt Mittelfeldspieler Lucas Bidot. „Man hat aber auch gesehen, dass wir eine junge Mannschaft haben, die in der Halle noch nicht so erfahren ist“, ergänzt der 25-Jährige: „Ich denke aber, dass wir daraus lernen werden. Jeder Einzelne konnte daraus was mitnehmen – und im nächsten Winter greifen wir wieder an.“