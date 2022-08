Fußball : Ein Schritt zurück, um Anlauf zu nehmen

Yannik Haupts (rechts) vom FC Wiesbach versucht Luca Eichhorn vom FK Pirmasens zu stören. Der Neuzugang von der SV Elversberg verlor die Partie mit seiner neuen Mannschaft mit 1:3. Foto: Philipp Semmler

Wiesbach Yannik Haupts hatte einen Profi-Vertrag beim Fußball-Regionalligisten SV Elversberg. Nun spielt der 21-Jährige für den FC Hertha Wiesbach in der Oberliga, mit dem er an diesem Samstag Arminia Ludwigshafen empfängt. Den Traum vom Berufsfußballer will Haupts weiter verfolgen.