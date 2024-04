Fußball Pokal-Kracher vor ausverkauftem Haus

Wer gewinnt das fünfte Duell zwischen dem FC Hertha Wiesbach und dem 1. FC Saarbrücken im Fußball-Saarlandpokal in den vergangenen neun Jahren? An diesem Dienstag stehen sich die Kontrahenten um 19 Uhr in Wiesbach im Pokal-Viertelfinale gegenüber. Im Jahr 2015 konnte die Hertha den haushohen Favoriten aus Saarbrücken gleich zwei Mal aus dem Pokal kegeln. Im Viertelfinale der Spielzeit 2014/2015 sowie im Achtelfinale der darauffolgenden Saison setzten sich die Gelb-Schwarzen jeweils mit 2:1 nach Verlängerung durch. Aber: Die beiden anschließenden Aufeinandertreffen in den Jahren 2018 und 2022 entschied der FCS jeweils klar mit 4:0 zu seinen Gunsten. Das bis dato letzte Duell sahen 1800 Zuschauer. Genau so viele werden es wohl auch jetzt wieder.