Party-Hotspots : Wiesbach feiert ausgelassen seinen Fastnachtsumzug

Foto: Sandmayer 13 Bilder Impressionen vom Umzug in Wiesbach

Wiesbach Schon nach dem Ortsschild parkten die ersten Autos am Straßenrand und man konnte die gute Stimmung in Wiesbach schon in der Luft riechen. Endlich durften die Vereine wieder ihren geliebten Fastnachtsumzug durch den Ort starten und dieser wurde von den bunt kostümierten Zuschauern wild gefeiert.