Fastnacht in Eppelborn Die Faasend hält Einzug in der Gemeinde Eppelborn

Auch in anderen Ortsteilen wird am kommenden Wochenende die Faasendsaison eröffnet. So findet am 11. November ab 11.11 Uhr die Sessionseröffnung des Habacher Karnevalsvereins im Festzelt am Bürgerhaus in Habach statt und ab 19Uhr lädt das Humeser Königspaar zum Hausball in die Batschkapp nach Eppelborn ein.