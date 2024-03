Eppelborn Neue Fahrradgaragen am Eppelborner Bahnhof

Eppelborn · Der Erste Beigeordnete der Gemeinde Eppelborn, Christian Ney und der stellvertretende Ortsvorsteher Hans Nicolay haben die neuen Fahrradboxen am Bahnhof in Eppelborn in Empfang genommen. Die Fahrradboxen, finanziert durch das Sonderprogramm „NMOB-Stadt und Land“ des Ministeriums für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz, dienen zum einen der Förderung des Radverkehrs und sollen gleichzeitig die Anbindung an den Bus- und Bahnverkehr attraktiver machen.

06.03.2024 , 15:53 Uhr

Der erste Beigeordnete Christian Ney (von links), Bürgermeister Andreas Feld und der stellvertretende Ortsvorsteher Hans Nicolay, an einer der neuen Fahrradboxen Foto: Selina Erberich