Für Schulträger, Schulleitungen und Lehrer aller Schulen im Saarland : Fachmesse zum Digitalpakt Schule

Interaktives Lernen an Schulen steht im Blickpunkt einer Fachmesse, die am 21. Januar in Eppelborn stattfindet. . Foto: dpa/Arne Dedert

Eppelborn Im Big Eppel können sich Schulträger sowie Schulleitungen und Lehrer informieren.

Derzeit sind alle Kommunen und Schulen dabei, die Umsetzung des Digitalpaktes Schulen im Saarland vorzubereiten. Mit dem Digitalpakt Schule wollen Bund und Länder die Leistungsfähigkeit der digitalen Bildungsinfrastruktur an Schulen stärken und so Grundlagen zum Erwerb von digitalen Kompetenzen an Schulen nachhaltig verbessern. Insgesamt fünf Milliarden Euro stellt der Bund dafür in den kommenden Jahren zur Verfügung, von denen etwa 60 Millionen Euro ins Saarland fließen. Wie werden diese Mittel nun am besten verwendet? Welche digitalen Möglichkeiten bieten die Hersteller?