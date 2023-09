16. und 17. September Erntedankfest „Herbst auf Finkenrech“ – der Höhepunkt im Jahresprogramm

Noch scheint der Sommer unsere Region fest im Griff zu haben, aber der Herbst hat zumindest nach Lesart der Meteorologen bereits am 1. September begonnen. Für die Veranstalterin des großen Erntedankfestes „Herbst auf Finkenrech“, die Tourismus- und Kulturzentrale des Kreises Neunkirchen (TKN), wären milde Temperaturen und Sonnenschein am 16. und 17. September aber absolut okay.