Tafelrunde Eppelborn : Eppelborner Tafelrunde bietet wieder Ausgabe an

Eppelborn (red) Die Eppelborner Tafelrunde bietet am Mittwoch, 16. Dezember, nach Umbau und Corona-Pause, die erste Ausgabe an. Nach umfangreichen Renovierungsarbeiten öffnet die Eppelborner Tafelrunde in der Woche vor Weihnachten ihre Türen für alle Bedürftigen aus der Gemeinde.