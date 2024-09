Eppelborner Kinosommer Autokino in Hierscheid am Sportplatz

Am Freitag, 27. September, läuft „Pretty Woman“, Einlass 18.30 Uhr, Beginn 19.30 Uhr. In Hollywood, dem Ort der Träume, zählt für Edward Lewis nur eines: das große Geschäft. Ein Business-Trip hat den reichen Geschäftsmann nach L.A. geführt, wo er das angeschlagene Unternehmen von James Morse aufkaufen und profitabel wieder verkaufen will. Aus Langeweile fährt er durch die Stadt und trifft dabei auf die Prostituierte Vivian, die ihm dabei hilft, zu seinem Hotel zu kommen. Da Lewis frisch getrennt ist, verbringt er die Nacht mit Vivian. Die Prostituierte ist ihm sogar so sympathisch, dass er sie bittet, ihn eine Woche lang zu begleiten. Während Vivian fasziniert in eine Welt eintritt, die ihr bislang verwehrt war, entwickelt Lewis Gefühle für sie. Eine zarte Liebesgeschichte entbrennt.