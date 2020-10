Fußball-Oberliga : FV Eppelborn: Trainer spricht von Abstiegskampf

Eppelborn Eppelborner Fußballer müssen an diesem Samstag beim FC Speyer ran.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heinz Bier

Derweil im saarländischen Amateurfußball alle Begegnungen der beiden nächsten Wochenenden abgesetzt und verschoben wurden, ist der Eppelborner Trainer Sebastian Kleer zuversichtlich, dass das Oberligaspiel des FV Eppelborn an diesem Samstag um 16 Uhr beim FC Speyer stattfinden wird. „Es ist zwar in der jetzigen Situation in der Oberliga ein bisschen undurchsichtig“, meinte Kleer Mitte der Woche, „aber Speyer ist keine Risikoregion und deshalb gehe ich davon aus, dass gespielt wird“. Bis zum Donnerstagabend gab es seitens des Fußball-Regionalverbandes Südwest auch keine anderen Informationen. Entsprechend bereitet sich der FVE auf das Duell der beiden Aufsteiger am neunten Spieltag in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar vor.

Vor der Begegnung des Ligaschlusslichts beim Neunten spricht Kleer von „Abstiegskampf“, zumal die Spiele gegen unmittelbare Konkurrenten doppelt wichtig sind, weil die Punkte in die Abstiegsrunde mitgenommen werden. „Deshalb will Speyer gegen uns natürlich unbedingt gewinnen“, mutmaßt der Eppelborner Trainer, „aber das Gleiche gilt auch für uns“. Nach dem 3:1 Heimsieg gegen Ludwigshafen und dem 0:0 in Elversberg hat der FVE bisher vier Punkte, „aber beide Mannschaften werden am Saisonende wohl in der Aufstiegsrunde spielen“, erwartet Kleer, „und deshalb sind diese Punkte zwar jetzt wichtig für uns, in die Abstiegsrunde werden sie in diesem Fall aber nicht mitnehmen“.