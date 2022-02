Gemeinde Eppelborn meldet : Auf dieses Programm dürfen sich Freunde des Puppenspiels freuen

Gute Nachrichten gibt es aus dem Kulturamt der Gemeinde Eppelborn. Trotz andauernder Corona-Pandemie ist es Kulturamtsleiter Marc Schmitt gelungen, gleich mehrere renommierte Puppenspiel-Bühnen nach Eppelborn zu holen.

Dabei gibt es auch in der 31. Auflage der Eppelborner Figurentheatertage, wie es gute Tradition ist, ein Angebot sowohl für Kinder als auch Erwachsene, wie es in einer Pressemitteilung der Gemeinde weiter heißt. „Wenn wir auch in diesem Jahr deutlich weniger Vorstellungen haben werden als vor der Pandemie, so sind die Vorstellungen der Theaterbühnen dennoch ein gutes und wichtiges Signal für die Zukunft der Kultur in unserer Gemeinde. Gerade das Figurentheater hatte immer sein Publikum und verdient es, nach der Pandemie zu neuem Leben erweckt zu werden“, erklärt hierzu Eppelborns Bürgermeister Andreas Feld. Im Jahr 2019 feierte das Festival seinen 30. Geburtstag. Die vergangenen beiden Jahre musste die Veranstaltungsreihe pausieren.