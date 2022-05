Jubiläum : Eppelborner Autohaus Lauer wurde 80

Eppelborn Zur Feier des Tages wurde auch die liebevoll restaurierte Oldtimersammlung präsentiert.

Das Autohaus Lauer und Sohn in Eppelborn wurde im Mai 1942 von Jakob Lauer gegründet. Vor 40 Jahren übernahm sein Sohn Willi die Firma. Nun hatte dieser zu einer kleinen Feier anlässlich des Firmenjubiläums auf das Gelände in der Juchemstraße eingeladen, wie die Gemeindeverwaltung mitteilt. Natürlich gratulierte auch Eppelborns Bürgermeister Andreas Feld. Zur Feier des Tages gab Willi Lauer einen Einblick in seine Oldtimersammlung. Die zeigten sich top restauriert und frisch poliert den Gästen.