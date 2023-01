Gemeinde Eppelborn informiert : Bürgermeister gratuliert Sally Leidinger

Dirmingen Über gleich drei Medaillen hatte sich die sehbehinderte Athletin Sally Leidinger aus Dirmingen bei den internationalen Deutschen Meisterschaften im Para-Langlauf und Para-Biathlon freuen können. Die 17-Jährige lief mit ihrem Guide Hendrik Groß sowohl im Biathlon als auch in den beiden Langlaufrennen aufs Podium.

Sally ist seit ihrer Geburt auf einem Auge blind, besucht das Johannes-Kepler-Gymnasium und die Louis-Braille-Schule in Lebach, wie es in einer Pressemitteilung der Gemeinde heißt. Auf Anraten ihrer Lehrerin Ute Kiefer traute sich die damals elf Jahre alte Schülerin auf die Skier und fand mit ihrem Ehrgeiz großen Gefallen am Skisport. Eigentlich, so erzählt ihre Mutter Bianca, seien die Leidingers eine Handballfamilie. Sally selbst spielt in der D-Jugend der JSG Dirmingen/Schaumberg. Nun also Skilanglauf, in einem großen, bundesweiten, professionell veranstalteten Wettbewerb. Bürgermeister Andreas Feld gratulierte Sally Leidinger jetzt bei ihrem Besuch im Rathaus Eppelborn und sprach von einem „sportlichen Aushängeschild“ der Gemeinde.