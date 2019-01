später lesen Blaulichtreport Versuchter Auto-Aufbruch in Illinger Straße Teilen

Am Samstagabend, 29. Dezember, wurde in der Zeit von 20 bis 21.50 Uhr in der Illinger Straße in Dirmingen versucht, einen BMW aufzubrechen. Das Auto war auf einem Parkplatz an einer Gaststätte geparkt. red