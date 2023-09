Blaulicht Eppelborn Totalschaden: Betrunkener Autofaher baut Unfall

Am Samstagmorgen gegen 0.40 Uhr ist ein 21-jähriger Eppelborner mit seinem Seat Ibiza in der Römerstraße Eppelborn mit einem geparkten Alfa Romeo kollidiert und hat ihn gegen eine Gartenmauer geschoben. Laut Polizeibericht war der junge Mann betrunken (gut ein Promille). Der Seat drehte sich durch die Kollision um 180 Grad und kam auf der Straße zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entsteht jedoch Totalschaden. Die Mauer wurde ebenfalls beschädigt. Der Schaden wird auf zirka 30 000 Euro geschätzt.