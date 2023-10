Fußball-Saarlandliga Eppelborner Sieges-Serie ist gerissen

Es fehlten nur ein paar Minuten zum fünften Sieg in Folge für Fußball-Saarlandligist FV Eppelborn, doch am Ende riss die Erfolgsserie des Teams von Trainer Sebastian Kleer: Der FV musste sich am Samstag vor rund 150 Zuschauern im Heimspiel gegen den Tabellen-Neunten DJK Ballweiler-Wecklingen mit einem 1:1 (0:0) begnügen.