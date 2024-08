Echte Gilde der Marktschreier in Eppelborn Hier gibt’s was auf die Ohren – beliebte Marktschreier zu Besuch

Premiere in Eppelborn: Drei Tage lang (noch bis zum 25. August) ist die Echte Gilde der Marktschreier am Güterbahnhof zu Gast. Zur Eröffnung am Freitagvormittag mit dem 1. Beigeordneten Christian Ney (links im Wagen) und Eventmanager Achim Borgschulze war der Andrang bereits riesengroß.

Foto: Heike Jungmann