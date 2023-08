Gemeinde Eppelborn teilt mit Neue Seniorenbeauftragte in Eppelborn hat ein offenes Ohr

Eppelborn · Zum 1. August ist in der Gemeinde Eppelborn die Stabsstelle zum Thema „Älter werden - Demografischer Wandel und Sozialplanung“ eingerichtet worden. Die Stelle wurde damals von Hans-Peter Hoffmann besetzt, der nach langjähriger Tätigkeit in der Gemeindeverwaltung in den Ruhestand gegangen ist.

28.08.2023, 06:00 Uhr

Marietta Schikofsky, hier mit Bürgermeister Andreas Feld, nimmt sich gerne der Sorgen und Nöte älterer Mitbürgerinnen und Mitbürger in Eppelborn an. Foto: Gemeinde Eppelborn/Erberich