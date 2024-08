Bäcker aus „Leib und Seele“ setzen auf die Heimat Bubacher Traditionsbäckerei unter neuer Leitung: Michael Schirra setzt auf regionales Getreide

Bubach · „Ähnfach wie frieher“ ist das Motto von Michael Schirra und seinem Team von „Die Backstubb“ in Eppelborn-Bubach. Mit regionalen Zutaten will er frischen Wind in die Backstube bringen. Und auch ein Frühstücks-Lieferservice gehört zum neuen Konzept.

21.08.2024 , 15:54 Uhr

Der Chef der Backstube Schirra in Bubach, Michael Schirra (Mitte) mit zwei seiner Mitarbeiter: rechts Verkäuferin Tanja Lehnis und links Backstubenleiter Mike Bieser. Foto: Heike Jungmann Foto: Heike Jungmann

Von Heike Jungmann Reporterin in Neunkirchen