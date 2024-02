Neues aus dem Gemeinderat Eppelborn Alter Braschenplatz soll zu neuem Leben erweckt werden

ARCHIV - Mit bunten Schürzen ausgestattet malen am 24.07.2013 zwei Krippenkinder in einer Kita mit Hanna Ochmann (Freiwilliges Soziales Jahr) mit Wasserfarben. Kindertagesstätten und Krankenhäuser sind für jugendliche Freiwillige offenbar besonders attraktiv. Foto: Waltraud Grubitzsch/dpa (zu dpa-Umfrage lah und lth vom 09.08.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Foto: dpa/Waltraud Grubitzsch