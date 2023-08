Erster Flohmarkt in Eppelborn zum International Secondhand Day Verschnörkelte Zuckerdose findet neue Besitzerin

Für einen schnellen Kaffee und ein kurzes Gespräch nimmt sich Doris Blaha am Sonntagvormittag gerne ein paar Minuten Zeit. Seit sechs Uhr in der Früh, erzählt sie, sei sie auf den Beinen, jetzt, wo alle aufgebaut haben und die Besucher kommen, gönnt sie sich eine kurze Verschnaufpause. „Wenn der Markt heute Abend zu Ende ist, falle ich wahrscheinlich erst einmal um“, lacht sie. Blaha ist Inhaberin des „Von Mensch zu Mensch Kaufhaus“ in Eppelborn und hat zusammen mit Daniel Beckhäuser zum ersten Flohmarkt in Eppelborn aufgerufen. Das Datum, betont sie, sei dabei nicht willkürlich gewählt, man habe bewusst den Internationalen Secondhand Day, der in dieser Woche stattfand, ausgewählt.