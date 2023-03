Bauprojekt in der Gemeinde Eppelborn Fachgutachter befürworten Einkaufszentrum am „Hierscheider Graben“ – Anwohner haben weiter Bedenken

Die Diskussion war sachlich in der Hirschberghalle. Die Stimmung unter den gut 100 Bürgerinnen und Bürgern aber schwankte zwischen Vorfreude bei den Befürwortern des Bauprojekts und herber Enttäuschung bei den Menschen, die in den beiden Wohngebieten am Hierscheider Graben leben. Auf der jetzigen Wiesenfläche (17 500 Quadratmeter) möchte ein privater Investor ein Einkaufszentrum mit einem Edeka-Markt, einen dm-Drogerie-Markt sowie einen Discounter unterbringen. Gegner haben ökologische Bedenken und befürchten ein Ausbluten des Ortskerns. Aus erster Hand erfuhren die Interessierten an diesem Abend, welche Ergebnisse die Fachgutachten ergeben haben. Als letztes war in dieser Woche das Einzelhandelsgutachten im Rathaus eingegangen. Dieses bestätigte nach Angaben von Bürgermeister Andreas Feld (CDU) die bereits vorliegenden Gutachten: „Die Ansiedlung des Einzelhandelsprojekt am Standort Hierscheider Graben ist nicht nur möglich, sondern für die Entwicklung der Gemeinde Eppelborn mehr als wünschens- und empfehlenswert.“