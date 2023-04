Touristisker informieren Markttreiben, Handwerkskunst, Musik

Am Samstag finden Live-Auftritte der Bands Blade‘s Inn und Mr.B & Me auf der Festplatz-Bühne statt. Der sonntägliche Frühschoppen beginnt mit dem Musikverein Bubach-Calmesweiler, bevor am Nachmittag die Band Solexx für gute Stimmung sorgt. Auch für die kleinen Besucher gibt es mit einem Bastel-Programm, dem Kinderschminken, einem barrierefreien Spielplatz mit Barfußpfad und dem geöffneten Tiergehege einiges zu erleben.