„Big Eppel goes Boadway“ Musical, Cabaret und das Lama-Gedicht

Theater, Musical, Cabaret vereint auf der Big-Eppel-Bühne begeisterten annähernd 400 Besucher. Eingeladen hatte das Stadt-Land-Plus-Orchester zu „Big Eppel goes Brodway“ in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Eppelborn. Die Musiker und der Dirigent Christian Deuschel entführten das Publikum in musikalische Traumwelten mit eindrucksvollen Interpretationen. Moderiert wurde die Musikrevue von Gudrun Schomer. Mit passender Garderobe und witzigen Kommentaren zu jedem Musical belebte sie immer wieder das Bühnenbild. Für ihre erfrischenden und herzlichen Kommentare gab es viel Applaus.