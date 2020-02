Gemeinderat Eppelborn : Eppelborn setzt auf Messenger-Dienst

Wer künftig in Eppelborn etwas an die Verwaltung melden möchte, beispielsweise einen beschädigten Gehweg, wild abgelagerten Müll oder Straßenschäden, kann dies per WhatsApp erledigen. . Foto: dpa/Jens Kalaene

Eppelborn Der Gemeinderat von Eppelborn hat beschlossen, dass sich Bürger demnächst über den Messenger-Dienst WhatsApp bei bestimmten Anliegen an die Verwaltung wenden können.

Ende der 90er Jahre ging die Gemeinde Eppelborn als Sieger eines Wettbewerbs hervor und konnte sich fortan mit dem Gütesiegel „modern und bürgernah“ schmücken. Daran erinnerte Christian Ney (CDU) in der Sitzung des Gemeinderats am Donnerstagabend, verbunden mit dem Wunsch, auch künftig als moderne und bürgernahe Gemeinde präsent zu sein. Aus diesem Grund hat seine Partei den Antrag gestellt, den Messenger-Dienst WhatsApp als Bürgerservice in der Gemeinde anzubieten. Das sei eine moderne Möglichkeit, Bürgern die Möglichkeit zu geben, sich schnell und unkompliziert an die Verwaltung zu wenden. So ist es dadurch beispielsweise möglich, Schäden auf Straßen und Gehwegen, defekte Straßenbeleuchtung oder wild abgelagerten Müll direkt zu melden, und auch Bilder davon ins Rathaus zu schicken.