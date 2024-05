Ein ungewöhnlicher Nachtisch Ist das die verrückteste Eissorte im Saarland? In Eppelborn gibt es jetzt Spargel-Eis

Zum ersten Mal seit der Eröffnung im Oktober 2018, sagt der Stellwerk Inhaber, bietet er mit seinem Team in der Ortsmitte von Eppelborn einen Mottomonat an. Die Idee dazu sei aus den besonderen Gerichten gekommen, die immer wieder die Speisekarte bereichert haben. Da diese aber nur tageweise auf der Karte standen, erzählt der 34 Jahre alte Gastronom, konnten viele Gäste die besonderen Genüsse nicht probieren. „Daher haben wir uns entschieden, rund um ein Thema ein Menü und spezielle Gerichte zu kreieren und diese einen Monat lang anzubieten.“ Und was würde sich im Mai da besser anbieten als der königliche Spargel. Also erteilte Schommer seinem Küchenchef Dominik Klein den Auftrag, alltägliches, vor allem aber besonderes zum Thema Spargel zusammenzustellen. Herausgekommen ist ein abwechslungsreiches Angebot an Speisen.