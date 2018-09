später lesen entspannungskurse Hineinschnuppern in VHS-Entspannungskurse Teilen

Twittern







Zwei Entspannungskurse bietet die VHS Eppelborn am Freitag, 14. September an. Von 18 bis 19 Uhr heißt es „Entspann Dich – Der Weg zu mehr Gelassenheit“, von 19.15 bis 20.15 Uhr steht dann „Yoga am Abend“ auf dem Kursprogramm.